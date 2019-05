Les sociétés de mise en service de trottinettes et vélos électriques assurent mettre tout en œuvre pour éviter que ces moyens de mobilité ne dérangent les autres usagers, soient vandalisés ou volés, sans parler des autres nuisances. Pourtant, malgré leurs efforts, et vu la prolifération des trottinettes notamment, de plus en plus d’incivilités sont relevées. "Je ne parle même pas des stationnements gênants, mais en tant que commerçant sur une place animée de Bruxelles, je peux vous dire que je vois des infractions routières en permanence", témoigne ce commerçant passablement excédé. "Les ronds-points pris en sens inverse, la priorité de droite ignorée, la circulation à une vitesse excessive sur les trottoirs : ce ne sont pas des cas isolés, mais bien répétés tout au long de la journée." (...)