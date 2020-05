Les magasins Ikea vont rouvrir dès lundi, avec des mesures sanitaires strictes. Mais aussi un système de "Click & Collect", une sorte de drive-in garantie sans contact.

Dès lundi, il sera possible de vous rendre dans tous les magasins Ikea du pays. Mais cette visite devra se faire en respectant de nombreuses règles sanitaires. Il est ainsi demandé au client de venir seul, de prendre son propre sac et de respecter scrupuleusement les consignes indiquées en magasin, notamment en suivant les flèches.

"Comme pour les supermarchés, il vous sera demandé de prendre un chariot (désinfecté entre chaque utilisation) et un nombre maximum de personnes sera autorisé à entrer dans le magasin", indique Ikea Belgium. Le magasin impose "des conditions plus strictes que celles prescrites, avec un minimum de 25 m² par client au lieu de 10 m². En outre, une seule entrée et une seule sortie seront ouvertes pour garder une vue d'ensemble du nombre de visiteurs."

La distanciation sociale sera évidemment de mise et du gel hydroalcoolique sera aussi mis à disposition du client. Par ailleurs, une seule personne peut pénétrer dans les pièces d'inspiration. Et si vous voulez tester un matelas, des rouleaux en papier seront distribués pour les utiliser "comme chez les kinésithérapeutes ou les médecins dans leurs cabinets".

Click & Collect: mode d'emploi

Ikea lance aussi pour l'occasion le service "Click & Collect" sur les parkings, qui garantit au client une visite sans le moindre contact. Comment ça marche? Le client commande en ligne ou par téléphone et choisit un créneau horaire pour venir chercher ses articles. "Avec un numéro de commande, le client se présente au parking du magasin choisi. Une fois sur place, le client suit un itinéraire fixe. Sur la base du numéro de commande, il se verra attribuer une place de parking délimitée. Entre les places de parking, un minimum de 2 places sera maintenu libre. Le client est invité à attendre dans la voiture jusqu'à ce qu'un collaborateur laisse les articles sur le chariot. Une fois que le collaborateur a désinfecté le chariot et qu'il est parti, le client peut charger ses produits et partir."

La livraison à domicile est par ailleurs toujours possible.

Enfin, sachez que les espaces de jeux et les restaurants resteront fermés. Il faudra donc encore attendre avant de pouvoir manger des boulettes...