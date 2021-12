Quand on veut faire des travaux chez soi ou qu’on a besoin d’une intervention urgente, on ne sait pas toujours vers qui se tourner.

Depuis 2018, la plateforme en ligne Tafsquare a pour but de mettre en relation des clients avec des entrepreneurs qualifiés et fiables. "Au fil du temps, nous avons mis tout un processus en place pour améliorer l’expérience des clients. Tous les professionnels qui s’inscrivent sur la plateforme doivent remplir des critères bien précis pour éviter les arnaques et les entreprises frauduleuses, explique Enrico Porrovecchio, co-fondateur et CEO de Tafsquare. Du côté des clients, nous leur proposons aussi de remplir un questionnaire au moment de la demande de projet. Cela permet déjà de leur calculer une fourchette de prix avant de commencer leurs recherchent, et de réduire le nombre d’entrepreneurs capables de répondre à leur demande."

(...)