Faire de la trottinette n’est pas toujours très agréable. Avec les engins de location on est souvent confronté à des “tanks” qui manquent cruellement de confort.

Du côté des trottinettes que l’on achète, on trouve des machines qui ne sont pas très chères mais qui elles aussi manquent de souplesse, notamment sur les pavés de nos routes belges. Alors est-il possible de trouver une trottinette confortable et pratique ?