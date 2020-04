Le service de livraison de repas néerlandais Takeway.com, également actif en Belgique, semble bénéficier de la crise du coronavirus. Il a vu le nombre de ses commandes augmenter de 50% durant le premier trimestre. En Allemagne, les commandes ont même augmenté de 126% au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Takeaway.com est actif dans une douzaine de pays. Non seulement les clients ont commandé plus souvent via la plate-forme, mais ils consomment également davantage de nourriture.

Malgré la forte augmentation des commandes, le premier trimestre a également été rempli d'incertitudes, relate la société. Lorsque le coronavirus a commencé à se répandre en Europe, l'entreprise a vu ses volumes de réservations diminuer, principalement à cause de la fermeture imposée aux restaurants qui ont dès lors également décidé d'arrêter de livrer via la plate-forme.

Les demandes émanant du monde des affaires, pour les lunchs par exemple, a en outre disparu.

Fin mars, la société a toutefois signalé une reprise sur des marchés-clefs comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne.

Le livreur a également reçu des milliers de nouvelles demandes de restaurants qui souhaitent se reconvertir durant la crise du coronavirus.