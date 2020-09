Les beaux jours que nous avons connus cette semaine nous ont une fois de plus incités à sortir les barbecues. Mais l’été va bel et bien toucher à sa fin. Alors, finies les grillades ? Pas si vite, on a testé le Tefal Optigrill et ses différents modes de cuisson. Verdict…

Tefal Optigrill, c’est un grill résolument pas comme les autres. Intelligent, diront certains car il gère les cuissons tout seul. Comme un grand (oui, il prend un peu de place sur le plan de travail, mais cela permet aussi de gérer les grosses pièces). Son utilisation est intuitive même si l’appareil est livré avec un mode d’emploi et quelques consignes pour ne rater aucune cuisson et interpréter au mieux les différents affichages du panneau frontal.

Pour le reste, rien de bien compliqué. Vous prendrez même un malin plaisir à jouer les cuistots professionnels lorsque vos invités se délecteront d’un excellent steak cuit à point pour l’un, saignant pour l’autre, voire bleu chaud pour le puriste du groupe. Fini de jongler avec les steaks pour calculer plus ou moins à quel moment il faut cuire l’un ou l’autre morceau pour que tout le monde soit servi en même temps et selon ses goûts.

Le Tefal Optigrill gère le tout grâce à ses capteurs qui lui permettent de déterminer, en fonction du poids de la viande et de son épaisseur, une cuisson parfaite. Des codes couleurs et un avertisseur sonore vous indiquent à quel moment exact retirer votre viande du grill.

On émettra une seule réserve sur les pièces de viande avec os qui ont tendance à fausser légèrement les calculs de l’appareil, mais avec un peu de pratique, on sait facilement corriger le tir et allonger ou réduire le temps de cuisson en fonction de ses goûts.

Il n’est bien entendu pas exclusivement réservé à la cuisson des viandes. Grâce à ses 12 programmes automatiques, il permet également de laisser libre cours à notre créativité en créant de nouvelles recettes : halloumi grillé, poissons, légumes grillés,…