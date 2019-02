Enfin une offre destinée aux Millenials, qui n'ont pas besoin de consommer la télé comme papa. Explications d'un nouveau produit ambitieux, mais qui présente quelques failles...

Côté télévision

Pour remplacer le décodeur, une simple... application est au programme. Il suffira de l'installer sur son smartphone pour pouvoir en profiter, sur mobile, mais aussi sur un téléviseur classique : soit via une set top box style Apple TV, Nvidia Shield ou Google Chromecast; soit via la fonction "cast" de votre smart TV. Attention toutefois aux contenus audiovisuels diffusés, ils ne sont pas du tout du même tonneau que l'offre TV digitale classique de nos opérateurs : seulement vingt chaînes y sont relayées, on parle d'un mix de contenu local et international ( Eén, Canvas, Ketnet, VTM, Vitaya, Q2, CAZ, VTM KIDS JR, VTM KIDS, VIER, VIJF, ZES, Discovery Vlaanderen, MTV, Comedy Central , Nickelodeon, Nick Jr, VICELAND, Fox , National Geographic,...). Sept jours de Replay TV, des options d'enregistrement ainsi que tous les films et séries de l'offre Play sont également inclus.

Côté téléphonie mobile Cette nouvelle manière de consommer la télé implique un nouvel élément à prendre en compte : le smartphone étant le diffuseur de vos contenus, sans batterie, plus de contenus... Une, voire deux cartes SIM sont incluses dans l'offre. Le forfait, "qui s'adresse à une cible dont on sait qu'elle téléphone peu", précise l'opérateur, comprendra 150 minutes d'appels ainsi que les SMS illimités. Il intègre également 20 Go de data desquels ne seront pas décomptés les Gigas consommés dans Yugo, Whatsapp ou Facebook Messenger. Ce pot commun de minutes/données est à répartir entre une ou deux cartes SIM, c'est selon. Côté internet fixe Pour assurer une transmission de bonne qualité entre votre smartphone et le téléviseur, une connexion Internet de qualité est indispensable. Une connexion fixe au volume illimité est donc incluse. Telenet, qui pour rappel transite par le câble, permet ici d'atteindre des plafonds (théoriques) de 200 Mbps. Telenet précise qu'en cas de besoin, un Wi-Fi booster (pour amplifier le signal du réseau Wi-Fi domestique) pourra être fourni gracieusement.

D'abord la Flandre YUGO sera disponible à partir du mardi 19 février pour 100 €/mois, uniquement en Flandre... dans un premier temps. L'expansion du produit à la partie francophone du pays suivra.

C'est un grand creux, dans l'offre des bundles Telecom belges, que vient combler Telenet en lançant Yugo. Ce nouveau pack, 100% axé sur le smartphone, verrouille clairement dans sa cible les Millenials. Il s'affranchit, définitivement, de trois composantes jadis essentiellles d'un pack Télécom : la ligne téléphonique fixe, mais aussi, et c'est plus neuf, du décodeur et donc de la télécommande de ce dernier. Explications.