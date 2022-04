Acheter un smartphone, une tablette ou encore une télévision dernier cri, cela représente un certain budget. Il convient donc de bien se renseigner avant d’investir des centaines, voire des milliers d’euros dans un modèle. Et c’est encore plus vrai quand on sait la place que ces objets prennent dans notre quotidien. Comme chaque année, Test Achats a interrogé ses membres pour dresser des bulletins de notes des appareils high-tech. Et avec plus de 15 000 réponses, il est possible d’avoir une vision assez réelle de la situation, avec deux cotes principales, la fiabilité et la satisfaction du client (voir ci-contre pour les smartphones et tablettes).

"En règle générale, les objets high-tech les plus répandus obtiennent de bons scores de satisfaction et de fiabilité. Pour ce qui est des problèmes techniques, on note une grande constante : pour tous les appareils sur batterie, c’est justement cet élément qui constitue la principale pierre d’achoppement. Pour les appareils en question (smartphones, laptops, tablettes et appareils photo numériques), c’est ce problème qui se dégage de la tête et des épaules", explique Test Achats, qui regrette aussi la difficulté pour les clients de changer cet élément, pour donner une seconde vie à leur appareil. "Naguère, on pouvait facilement remplacer la batterie de son GSM, mais les fabricants rendent désormais cette opération bien plus compliquée. Si la batterie de votre smartphone rend l’âme, vous voilà donc contraint d’acheter un appareil complètement neuf (ou de contacter un service spécial pour le faire réparer). Il en va de même pour les tablettes. Aujourd’hui, seul le smartphone Fairphone a été conçu en tenant véritablement compte de l’environnement, et tous ses éléments peuvent être remplacés."

Outre ce problème de batterie, Apple reste plutôt à la traîne dans le classement des smartphones, malgré ses iPhones hors de prix et aux fonctionnalités présentées comme révolutionnaires à chaque nouveau modèle. En revanche, la marque se rattrape avec une seconde place au classement des tablettes, et une première place au classement des ordinateurs portables (83 points pour la satisfaction et pour la fiabilité, NdlR). Pour les télévisions, c’est Panasonic et Sony qui sont en tête, tandis que les abonnés Test Achats recommandent les imprimantes Kyocera (devant Brother) et les appareils photo Ricoh, Nikkon ne se classant que quatrième, par exemple.