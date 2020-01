Certaines eaux aromatisées contiennent en réalité quantités de sucres ajoutés, édulcorants, autre additifs et/ou jus de fruits, dénonce jeudi Test Achats dans un communiqué.

L'organisation de consommateurs a porté plainte contre plusieurs de ces produits, notamment "Better Water" et "Evian Fruits & Plantes", auprès du SPF Economie. "Les fabricants, surfant sur la tendance du 'manger et boire plus sainement', ont lancés sur le marché des eaux aromatisées, censées ne contenir que de l'eau et un arôme, le plus souvent de fruit. L'idée n'est pas à rejeter en bloc, la présence de cet arôme pouvant encourager la consommation d'eau chez certains. Mais l'analyse réalisée par Test Achats sur 26 eaux aromatisées montrent que celles-ci contiennent souvent bien plus que de l'eau et un arôme", pointe Test Achats.

En effet, la moitié des boissons analysées ne sont rien d'autre que des limonades, martèle l'organisation. "Alors que toutes ces boissons mettent en avant la présence d'eau dans leur produit, elles sont par contre beaucoup plus discrètes sur leur dénomination de vente qui doit pourtant légalement être indiquée de manière claire, visible et compréhensible pour le consommateur."

Test-Achats conseille aux consommateurs de lire la liste des ingrédients ou se fier au Nutri-score, qui indique un "A" lorsque les eaux aromatisées ne contiennent pas de calories et sucres. "Fait notable, seules 4 boissons sur 26 obtiennent le même Nutri-score que l'eau classique, c'est-à-dire un A."