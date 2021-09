La marque française originaire de Bretagne est née par le biais d’ingénieurs issus du milieu de l’automobile. Leur souhait était de crée un vélo électrique différent en tout point des standards existants. Passionnés de surf, ils ont cherché à créer des vélos faciles d’utilisation en ville et sur les plages. L’influence californienne des “beach cruiser” passe par leurs bureaux d’études. À l’arrivée on obtient des vélos, avec une position de “dos droit”, de gros pneus, qui apportent confort d’utilisation et passent partout, même dans le sable. Après quelques prototypes prometteurs, la marque Gorille est née ! Des vélos “fatbike” (pour les grosses roues), robustes et trapus, mais qui apportent une douceur certaine aux utilisateurs.

(...)