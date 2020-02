Box repas, fruits et légumes, crémerie, viandes et poissons : de quoi remplir son frigo. Que valent réellement ces produits ?

La volonté de consommer des produits issus d’un circuit court, si possible bio, fait de plus en plus partie des habitudes de consommation des Belges. De la grande distribution à la boutique spécialisée, en passant par la vente en direct à la ferme et de nombreux acteurs opérant exclusivement via la livraison et la vente en ligne, il y en a pour tous les goûts… et toutes les bourses.

(...)