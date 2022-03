Des livraisons dans tout Bruxelles et les communes alentour, garanties en moins de deux heures avec les produits au même prix qu’en magasin : c’est ce que propose désormais le site d’e-commerce de l’enseigne bio The Barn, développée sur l’application Proxideal.

Une façon de passer à la vitesse supérieure pour The Barn Bio Market qui, depuis 2017 a ouvert 6 boutiques dans des quartiers à forte densité de population et qui valorise le travail d’une centaine de producteurs bio et éthiques. “On s’est toujours voulu accessibles à tous, contre l’idée d’être réservé à une clientèle bobo. D’ailleurs, nous sommes entre 10 et 15 % moins chers que la grande distribution”, remarque en préambule Martin Timmermans qui a développé la nouvelle plate-forme d’e-commerce et qui a commencé sa carrière chez The Barn il y a 4 ans comme vendeur .

En deux heures

© DR

Au travers de cet eshop, gagner plus de consommateurs et un panier plus important fait partie du challenge. “Il y a trois ans, on parlait d’une consommation de 3 à 5 %. On est bien au-dessus désormais. En ouvrant notre eshop, on espère augmenter encore en atteignant des consommateurs trop loin de nos magasins par exemple mais sensibles au bio. D’après nos tests, on voit aussi que pas mal de clients des magasins ont profité du site pour acheter les produits plus volumineux et en plus grosse quantité”. Des clients potentiels de plus en plus versatiles depuis la crise du coronavirus : “Les tendances ont évolué très vite avec le télétravail, ils ont aussi eu tendance à se déplacer bien moins”, souligne Martin Timmermans. Et la grande distribution est passée à l’offensive avec une offre bio décuplée. “Effectivement, 2021 n’a pas été une année facile pour le retail, à part pour les hard-discounters. Une partie de la clientèle est repartie vers la grande distribution. D’autres se sont aussi tournés vers les services de livraison à domicile comme Frichti ou HelloFresh, e-Farmz, avec le homeworking. les enseignes spécialisées ont plongé de -20 ou même -30 %... Mais là, ça repart”, tempère le responsable e-commerce.

Aavec cette plate-forme, The Barn est persuadé d’offrir une nouveauté : “Contrairement à e-Farmz, on a nos boutiques. Tous les stocks seront concentrés à Ixelles, c’est central, spacieux et la livraison ne prendra pas deux jours mais deux heures.”

Livraison à 5.95€

Côté livraison, elles seront faites à vélo ou en véhicule selon les tournées, les produits étant rassemblés pour l’instant dans des caisses en carton sans sur-emballement excessif. “Dans le futur, avec un niveau suffisant de livraisons, on devrait développer la reprise des cartons et des vidanges”.

Si les prix sur la plate-forme sont exactement les mêmes qu’en magasin, “alors que les e-enseignes bio peuvent aller jusqu’à des prix 30 % plus chers qu’en boutique”, la livraison elle s’affiche à 5.95€ dans un rayon de 3.5km autour du magasin d’Ixelles et 1.25€ par kilomètre supplémentaire. “Et on livre la périphérie dans le même timing”.

L’e-commerce The Barn Bio Market est à découvrir via l’appli Proxideal.