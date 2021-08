The Barn a déjà installé 6 magasins en 5 ans. Un succès qui s’explique par l’humain : clients, producteurs, employés.

Dans les magasins de The Barn Bio Market, on ne s’embarrasse pas de l’inutile : des palettes, des caisses et des cageots et des gros tonneaux en carton pour le vrac. Quelques frigos pour les produits frais et un comptoir pour le fromage.

Cette enseigne de supermarchés bio connaît un succès fulgurant (6 boutiques en 5 ans d’existence cette année). Pourquoi ? "On privilégie le vrac, les circuits courts mais aussi les relations longues avec les producteurs", résume Alice Louis, directrice communication. Et du belge, il y en a : " On peut facilement s’en apercevoir : toutes les caisses bleues ou vertes viennent de producteurs belges."