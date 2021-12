On le savait : les problèmes d’approvisionnement, dus à la pénurie de certains composants, à la fermeture d’usines en Asie et aux retards dans les livraisons, risquaient de provoquer des pénuries dans les rayons des magasins de jouets. Même certains clients ayant pourtant commandé en octobre déjà, profitant de promotions alléchantes, ne sont pas certains d’être livrés d’ici le 6 décembre. Chez Dreamland, on a ainsi pris les devants en appelant les clients pour leur expliquer la situation et en les invitant à se rendre en magasin afin de dénicher une alternative, faute de quoi les enfants n’auront pas leur jouet à Saint-Nicolas.

Et la situation ne devrait pas s’améliorer d’ici Noël. Sur les webshops, de nombreux articles sont en effet manquants. Les jouets à succès de Lego, Harry Potter et Playstation semblent parmi les plus touchés. En ce qui concerne la console de Sony, les problèmes d’approvisionnement ne datent pas d’hier. Depuis le lancement de la PS5, c’est au compte-gouttes que le marché est approvisionné. Le fabricant japonais a d’ailleurs dû affréter des avions pour contrer quelque peu les problèmes de transport maritime et la forte hausse du prix des containers.

Dreamland recommande de se rendre en magasin, où l’assortiment est plus large que sur sa boutique en ligne. L’enseigne a, en effet, décidé de supprimer de son webshop de nombreux produits qu’il n’était pas certain de pouvoir livrer à temps. Mais les problèmes ne sont pas pour autant résolus en magasin. Il y a quelques semaines, l’assortiment Lego était particulièrement touché, mais les livraisons ont, entre-temps, pu être effectuées. La situation évolue au jour le jour, avec de nouveaux risques de pénurie, mais parfois aussi de bonnes surprises lorsque des livraisons sont effectuées.

Dreamland n’est pas la seule enseigne impactée. Chez Maxi Toys, en dépit de commandes plus importantes pour éviter ces pénuries, certains jouets sont désormais introuvables. Mais l’enseigne invite aussi ses clients à se rendre en magasin où de nombreuses alternatives existent. Bref, saint Nicolas pourra gâter tous les enfants, mais devra faire certains choix.