Cette semaine, le Fanta n’a pas résisté à la concurrence.

Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, nous avons testé les orangeades.

Aspect du packaging : le packaging de Fanta est reconnaissable facilement dans un rayon. Un orange bien vif, des couleurs et une écriture qui ne se démodent pas. La cote est évidemment bonne mais un petit cran au-dessous du packaging proposé par la marque distributeur vendue chez Aldi qui copie bien Fanta, mais en mieux. Le commentaire est le même pour Carrefour. Lidl ne s’en sort pas mal mais on a trouvé que le logo avait besoin d’un petit coup de frais. Pour Delhaize et Colruyt, difficile de donner mieux à un produit blanc qui ne cherche pas à convaincre avec une étiquette.