Les multiples scandales qui ont frappé le secteur de la viande en Belgique ont poussé un peu plus encore les consommateurs à en savoir plus sur l’origine de la viande qui débarque dans leurs assiettes.

Depuis un certain temps déjà, Carrefour Belgique fait appel à Vinçotte pour un large éventail de contrôles, d’inspections et de certifications pour sa "Filière Qualité Carrefour", un label spécifique qui ne s’applique qu’aux produits belges respectueux et de qualité. Aujourd’hui, les deux partenaires lancent un projet innovant qui permettra d’informer le consommateur de la qualité garantie d’un produit.

En collaboration avec une start-up belge, Vinçotte a développé une solution de traçabilité numérique pour Carrefour. La solution Farm-to-Shop utilise un code QR dynamique apposé sur le produit pendant le processus d’emballage. Ce code peut ensuite être scanné avec n’importe quel smartphone par quiconque souhaiterait retracer l’origine du produit. De cette manière, le consommateur accède pour la première fois à des données de qualité et d’audit que Vinçotte stocke et gère soigneusement sur demande de Carrefour depuis 15 ans déjà. Ces données sont également conservées dans une blockchain afin de garantir l’intégrité de ces informations sur une période plus longue.

"Grâce à cette nouvelle application web, le consommateur peut non seulement retracer immédiatement l’origine et les étapes de traitement de son produit, mais il peut également être certain que ces données ont été vérifiées de manière aléatoire et qu’elles sont donc fiables", précise Jill Soels, Product Manager pour l’application chez Vinçotte. De plus, l’application web fait office de véritable canal de communication. Après avoir scanné le code QR, le consommateur accède à la page web où, en un seul clic, il peut retrouver des recettes avec ce produit et également introduire des remarques ou des plaintes éventuelles sur celui-ci. Les questions parviennent directement au service à la clientèle de Carrefour, qui peut apporter une réponse le plus rapidement possible et intervenir de manière ciblée en cas de problème.

Dans un premier temps, le système s’appliquera aux produits "Porc d’antan" de la "Filière Qualité Carrefour". D’autres lignes de produits suivront dans les prochaine semaines.