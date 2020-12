Qui dit fêtes de fin d’année spéciales dit aussi organisation spéciale pour le repas. Et pour affronter cette période qui a perdu de sa magie, quoi de mieux que de se faire plaisir ? Si certains se trouveront des talents en cuisine, d’autres ne veulent pas avoir de travail et ont déjà opté pour un service traiteur. " Par rapport à l’année passée, cela se tient au niveau des quantités, mais il y a beaucoup plus de petites commandes, observe Philippe Meyers, propriétaire du restaurant du même nom, à Braine-l’Alleud. Les commandes sont pour deux ou trois personnes, donc on peut observer que la plupart vont respecter les règles. C’est d’ailleurs plutôt positif pour nous pour l’avenir (rires) . "