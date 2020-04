Avec le retour des beaux jours, les asperges pointent le bout de leur nez. Pour les gastronomes, l’arrivée des premières asperges, est toujours un moment particulier qui symbolise le passage de l’hiver au printemps, des pot-au-feu aux primeurs et du vin rouge chaleureux au vin blanc frais, vif et friand.

Confinement oblige, il va falloir se retrousser les manches et cuisiner chacun chez soi sa recette d’asperges préférée. Pour accorder trois recettes classiques, nous avons sélectionné trois sauvignons d’exception, aux accents et origines différents. Les trois bouteilles ont en effet remporté les plus hautes distinctions lors du dernier Concours Mondial du Sauvignon qui s’est tenu en bord de Loire, au début du mois de mars, à Blois, au cœur de la Touraine. (Liste complète des gagnants : www.cmsauvignon.com).

(...)