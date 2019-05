Réduire (voire supprimer) les emballages est une nécessité. Si la suppression des sacs en plastique à usage unique est une priorité politique et dans la grande distribution, passer au zéro emballage est loin d’être une réalité. Il a d’ailleurs fallu des années pour que l’interdiction des sacs à usage unique soit votée et imposée sur les marchés et dans le commerce. Au-delà de ce geste, certes fort, aucune décision politique n’est dans les cartons pour franchir une étape supplémentaire.

(...)