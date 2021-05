Durant une année, Sciensano a épluché les folders publicitaires de la grande distribution et analysé quelque 15 000 promotions. L’objectif n’était pas de déterminer si elles sont intéressantes ou non, mais d’analyser le type de produits qui sont proposés et, surtout, le caractère sain ou pas des produits mis en évidence.

Premier constat, qui ne réjouit pas les enquêteurs de Sciensano : ce sont majoritairement (52 %) les produits ultra-transformés qui font l’objet de ces promotions.

"Certains supermarchés mettent plus en avant les produits frais que d’autres, qui priorisent les promotions sur les produits ultra-transformés, qui contiennent beaucoup de sucre et/ou de sel", développe Stefanie Vandevijvere, chercheuse chez Sciensano. "Alors que les mauvais régimes alimentaires, le surpoids et l’obésité représentent un facteur de risque pour le développement de maladies cardiovasculaires, le diabète et de nombreux cancers."

Colruyt est particulièrement pointé du doigt, avec 62 % d’articles ultra-transformés en promotion tandis que Lidl se démarque avec "seulement" 43 % de produits ultra-transformés en promotion. De même, la proportion de promotions pour les fruits et légumes varie de 4 à 18 %.