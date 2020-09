De nombreux vacanciers ont été contraints de revoir leurs plans cette année, même s’ils sont plus de 3 millions à avoir malgré tout choisi un séjour à l’étranger cet été. TUI fly a, comme de nombreuses autres compagnies, été contrainte de revoir son offre à la baisse et d’annuler de nombreux départs, pendant et après le confinement.

En espérant qu’un vaccin permette un retour à la normale dans le courant de l’année prochaine, TUI fly a décidé de commercialiser déjà une partie de son offre estivale pour 2021. Il est ainsi déjà possible de réserver un vol vers 7 destinations différentes en Espagne et en France. De quoi permettre aux vacanciers qui ont eu leur vol annulé ainsi qu’à ceux qui souhaiteraient reporter leur voyage, de choisir une date de départ jusqu’au 27 octobre 2021. Le reste de l’offre de vols pour l’été prochain sera lancé en octobre.

Six destinations espagnoles sont donc d’ores et déjà disponibles : Alicante, Malaga, Tenerife, Las Palmas, Murcie et Valence. Ces vols sont proposés au départ de tous les aéroports de Belgique (Bruxelles, Charleroi, Liège, Ostende et Anvers). À ces vols, s’ajoute un vol vers Toulon, en France. L’offre sera ensuite complétée, en octobre, par des vols vers d’autres destinations et, en novembre, par les forfaits de vacances du tour-opérateur TUI.