En effet, finis les nombres ! Les 12 heures sont devenues des couleurs et les minutes des animaux. Cela permet, via en plus un design très joyeux, aux enfants de se familiariser avec le rythme et les horaires avant de passer à une montre plus traditionnelle.

Plus de 25.000 familles belges l’ont déjà adoptée et elle a même intégré le programme scolaire d’une centaine de classes primaires dans notre pays. Les professionnels de l’enseignement que sont les instituteurs et institutrices sont convaincus par cette méthode d’apprentissage : « C’est idéal pour apprendre aux enfants de s’approprier l’heure », affirme Marie, institutrice à Chaumont-Gistoux (Brabant wallon).

Dernier avantage qui plaît aux enfants : le design à a fois fun et sympa. Le bracelet est interchangeable en fonction des âges et forcément des goûts (parfois variables…) des enfants. Le produit est garanti deux ans, il est résitsant à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur avec un boîtier en acier inoxydable et vitre en verre. Renseignements sur www.twistiti.com