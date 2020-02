Umamido va fêter ses 7 ans avec l’envie non pas de changer un concept qui gagne mais de partager ses valeurs autour du ramen.



Depuis 2013, Guy Quirynen vend du ramen. Rien de moins et à peine plus. Mais du très bon, et c’est certainement ce qui a servi de fondement au succès de cette petite chaîne de restaurants qui proposent des bouillons aux pâtes de blé, couronnés d’un œuf, d’une viande de porc ou de poulet, de champignons ; de soja et d’oignons nouveaux.

(...)