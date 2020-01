Mi-décembre, le Wolf ouvrait ses portes rue Fossé aux Loups à Bruxelles, dans l’ancien bâtiment de la CGER. Un marché gourmet abritant, dans un même espace, autour d’un bar et de tables communes, 17 restaurants (Les Super Filles du Tram, Knees to Chin, La Piola, Poké Club, les Gaufres&Waffles d’Yves Mattagne et le boucher Dierendonck notamment), un chocolatier (Belvas), un marché bio (qui est accessible depuis samedi dernier) et une microbrasserie qui fera son premier brassin le 20 janvier.