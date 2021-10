En juin dernier, Kristof Declercq, patron de la friture 't Hoekske, à Bredene, lançait une invitation un peu particulière à ses clients. Celui qui oserait se faire tatouer une fricadelle spéciale sur le bras remporterait un an... de fricadelles gratuites. "Dès le départ, trois personnes ont manifesté l'intention de relever le défi", explique Kristof à nos confrères du Laatste Nieuws. "Le premier a dû abandonner sous la pression de sa femme, le second a fait faux bond au tatoueur au dernier moment. Le troisième, Jochen Verbeeke, âgé de 40 ans et déjà tatoué à de multiples reprises, a bel et bien répondu présent et s'est fait tatouer la fricadelle spéciale sur le bras gauche."

Kristof ne pensait pas que son défi serait relevé, mais voyait surtout l'occasion de lancer une action ludique après le coronavirus. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai car il a aussi lancé les frites à la sauce spaghetti, qui rencontrent d'ailleurs un véritable succès. Il songe à compléter le tableau l'an prochain avec un nouveau défi: se faire tatouer un cornet de frites. Pourtant, Kristof ne possède pas de tatouages, encore moins des produits qu'il vend: "je ne suis pas assez fou pour cela", s'amuse-t-il.

Jochen Verbeeke, lui, y voyait avant tout une action ludique. "La vie est déjà si sérieuse", commente-t-il. La fricadelle viendra d'ailleurs prendre place aux côtés d'un autre tatouage un peu spécial. "J'ai tenu un restaurant de hamburgers à Ostende. J'étais connu pour mes hamburgers aux vers de farine. Je l'ai donc aussi en tatouage."

Jochen n'a donc pas pour ambition de s'empiffrer de fricadelles spéciales pendant une année. "Je ne suis d'ailleurs pas un client fidèle de cette friture. Je la connais car je m'y suis déjà arrêté. Je m'y rendrai donc quand cela sera sur ma route, mais je ne vais certainement pas faire un détour pour y aller."