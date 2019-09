On a tous, quelque part au fond d’une armoire, un de ces appareils électroménagers pour lequel on a craqué se disant qu’il serait bien pratique. Mais après avoir été utilisé une ou deux fois, il se retrouve remisé à prendre la poussière pour de multiples raisons. Selon une enquête menée par Cash Converters et 2ememain, plus de la moitié (53 %) des Belges francophones conservent des appareils de cuisine non utilisés depuis au moins 12 mois.

Au hit-parade des appareils les plus délaissés figurent la machine à glace et la centrifugeuse. Et visiblement, on a du mal à s’en débarrasser.

(...)