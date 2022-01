Sur le marché du bonbon, les grands groupes occupent le terrain en ne laissant que des miettes aux plus petits. Si la Belgique est surtout connue mondialement pour ses chocolats, on en oublie que c’est à Bois d’Haine que démarra l’activité de Lutti, il y a plus de 90 ans. Depuis, à force de rachats, la marque est passée sous pavillon étranger. Via l’allemand Katjes, qui racheta l’ensemble des parts du groupe Lamy Lutti en 2012, dans un premier temps. Si l’usine de Bois d’Haine, ravagée par les flammes, n’a pas été reconstruite et que la production a filé à l’étranger, Lutti n’en reste pas moins leader sur le marché belge, devant Haribo.

