On pense rarement à pousser la porte des grands hôtels bruxellois pour découvrir leurs restaurants. Et pourtant… C’est souvent ici que, dans un calme feutré, officient d’excellents Chefs, confirmés ou étoiles montantes. Le restaurant The 1040 de l’hôtel Sofitel qui trône à l’une des extrémités de la place Jourdan en est un des plus beaux exemples.