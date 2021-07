Ils croisent les doigts. Sandrine et Didier ont tenu le coup tant bien que mal durant le confinement. Après plus de vingt ans dédiés à un service traiteur, ils ont voulu créer leur affaire. Après des travaux pour embellir cette bâtisse de briques rouges des années 50 à quelques centaines de mètres d’une sortie de l’autoroute E411 mais en pleine nature, ils ont été stoppés dans leur élan. Heureusement, les clients ne les ont pas oubliés et, dès la réouverture, ont réinvesti le 7ici (clin d’œil au numéro de la maison…) et ont enclenché le bouche-à-oreille qui reste la meilleure des publicités