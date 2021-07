La Place de Woluwe Saint-Lambert a retrouvé son lustre d’antan. De nouvelles places de parking, une rénovation réussie et un secteur Horeca qui renaît de ses cendres. Philippe Wilbers et Jean-Luc Colin avaient fait le pari de relancer une belle brasserie au cœur de ce quartier. C’était… avant le confinement.

Après un beau démarrage, le gastropub, appellation que le duo a inventée pour qualifier un endroit qui allie la gastronomie de qualité mais sans être guindée avec l’ambiance du bistrot de quartier, tout s’est arrêté durant de longs mois. Des mois de doute mais la réouverture n’a pas tardé à faire à nouveau affluer les clients qui ont désormais adopté l’endroit. Il faut dire que l’ambiance s’installe dès l’entrée. Quelques tables en terrasse par beau temps avant une entrée avec bar (et bières au fût).

Après un passage devant la belle cave à vins (très fournie…), vous découvrez une lumineuse véranda prolongée par une splendide terrasse donnant sur une rue calme. Derrière les fourneaux d’une cuisine ouverte, l’équipe s’active pour sortir de beaux plats de brasserie dans la plus pure tradition belgo-belge. Tomates-crevettes, huîtres sur glace, salades gourmandes, des pièces de viande et de poissons. Les rendez-vous amicaux et/ou d’affaires ne s’y trompent pas et ont coché le Bistro de la Woluwe dans leur répertoire.

© D.R.

Ouvert 7 jours sur 7 avec une restauration étalée de 10 à 23h30, le Bistro de la Woluwe vous permet aussi de boire simplement un verre tout en grignotant une planche du fromager ou du charcutier (ou les deux…).

Pour les amateurs de (bons) vins, la carte recèle tout ce qu’il faut pour vous satisfaire. Des valeurs sûres en Bordeaux, Bourgogne ou Languedoc mais aussi de petites découvertes de derrière les fagots. De ces producteurs moins connus parfois de régions moins en avant (la Corse, la Vendée par exemple) mais qui méritent de s’y attarder.

Désormais bien installé et lancé dans cette partie de Bruxelles en bordure de la Forêt de Soignes et à deux pas du Brabant Wallon (le BéWé comme les initiales du gastropub), le Bistro de la Woluwe nourrit déjà de nouveaux projets. La belle salle à l’étage n’attend qu’un signe pour vibrer, recommencer à vibrer comme jadis lorsque l’endroit les fêtards.

Écho

© D.R.

Sur la tranquille petite place Wappers à Bruxelles, à cinq minutes du Parc du Cinquantenaire et à 15 minutes à pied des institutions européennes, le Grap est un bar à vins pas comme les autres. Créé par trois amis – Kevin Matthys, Amaury Meurice et David Godinho Mendes – le Grap souhaite faire découvrir ce qui se fait de meilleur dans les vignobles portugais et belges. Leurs parcours et origines les ont sensibilisés à une nourriture saine et au respect des conditions de vie du monde agricole. Dans cet état d’esprit, ils conçoivent un lieu leur permettant de promouvoir des produits respectueux du terroir et de ses producteurs. Un endroit calme qui se veut avant tout un espace de vie plus qu’un simple espace de consommation et où il est agréable de découvrir de nouvelles saveurs.