C’est le grand retour de la rubrique “Un café et l’addition. “Après des mois d’hibernation forcée, l’Horeca a enfin pu retrouver ses clients. Même si, jusqu’au 9 juin, seules les terrasses peuvent se déployer. Malgré une météo parfois hasardeuse (ah les charmes de la Belgique…), elles ne désemplissent pas. Les gens ont besoin de sortir, de se (re) voir, de déguster, de siroter..

Pour relancer notre parcours gastronomique et peut-être vous donner quelques idées, Les Terrasses de l’Écluse à Jambes tombent à pic.

Même si le service à emporter a été plébiscité par les clients fidèles durant les deux périodes de confinement, rien ne vaut un retour en présentiel comme on dit. Avec ce sentiment de liberté devant l’apéro pour ouvrir le bal, la carte dans laquelle on pioche en hésitant, les discussions à table, jeter un œil sur les plats du voisin. Bref, la vraie vie dans un vrai restaurant.

Avant les deux confinements, les Terrasses de l’Écluse avaient réussi, depuis leur ouverture en mai 2019, le pari d’attirer une belle clientèle dans un endroit idyllique. Une splendide et vaste… terrasse donnant sur les quais de Meuse à Jambes avec une vue sur le fleuve mais aussi sur un environnement verdoyant et bucolique.

La décoration intérieure raffinée attendra le 9 juin pour être à nouveau appréciée. Depuis la réouverture des terrasses, elle n’a pas désempli. Agréablement aménagée afin de ne pas subir les aléas de la météo noir-jaune-rouge, elle offre un toit, des chaufferettes et des plaids (au besoin). De quoi profiter de la belle cuisine du chef Jonas Tasseroul et de son équipe. Des plats brasserie revisités, améliorés avec une vraie touche gastronomique. Avec une volonté d’émoustiller vos papilles mais aussi de faire honneur aux produits locaux. Une carte ni trop large ni trop serrée.

Le lunch se divise en deux options (25 € pour deux services, 30 € pour trois). En soirée, le trois services est proposé à 39 € avec des suggestions (deux entrées, deux plats et deux desserts). Nous avons choisi de piocher dans la carte avec une entrée (très) copieuse de ris de veau (un péché mignon…) croustillant au Brillat Savarin aux truffes, suivie d’un blanc de poulet jaune cuit à basse température et, en dessert, les fraises de Wépion surmontées d’un espuma de fromage blanc. Pour accompagner, une bouteille d’eau pétillante mais aussi un Pessac-Léognan L de La Louvière. Une de ces soirées qui fait du bien et nous réconcilie avec la vraie vie.

Pensez à réserver car le succès ne se dément pas. Bonne nouvelle par contre : les possibilités de parking ont été renforcées. Dès que les mesures sanitaires le permettront, nul doute que les concerts en live du jeudi soir feront à nouveau vivre les Terrasses.

Les Terrasses de L’Ecluse

Chaussée de Liège 477

5000 Namur

Tél. : 081.30.33.60

www.lesterrassesdelecluse.be