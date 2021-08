Toto est de retour et cela s’entend ! L’ancien syndicaliste de la Sabena, à la pointe du combat lors de la faillite en 2001, s’est reconverti dans la restauration. Avec succès. Après avoir tenu un établissement réputé sur la place de Woluwe-Saint-Lambert et à Zaventem, il avait décidé avec son épouse Christine d’ouvrir un hôtel en Toscane. Après des déboires et un conflit toujours en cours, retour en Belgique.