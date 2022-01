La rue Vanderkindere, artère commerçante bien connue à Uccle, recèle quelques restaurants italiens de bonne qualité. La particularité du Domu Mia est de proposer des spécialités de Sardaigne. Le nom signifie “Ma Maison” en sarde et on y trouve aussi bien des plats de la Péninsule que de le deuxième plus grande ile de Méditerranée.

Cela fait trois ans que Marco et son épouse Chiara ont élu domicile à l’adresse. Marco est sarde, de Siliqua, à côté de Cagliari tandis que son épouse est originaire du continent, plus précisément de la ville d’Ascoli Piceno.

Au Domu Mia, chaque plat raconte une histoire et chaque mois, les scénarios changent au rythme des saisons, au gré du marché. Cerla permet d’offrir aux clients une expérience unique à chaque fois.

Dans un cadre élégant aux décors de tables et chaises de bois blond, on peut partager des entrées comme une sélection de fromages sarde et charcuteries IGP (Indication Géographique Protégée) (20 euros), de la burrata bio avec jambon de Norcia (18 euros) ou un carpaccio de bœuf à la truffe (18 euros) avant de passer aux choses sérieuses avec les spaghettis palourdes et boutargue (produit typiquement sarde) (19 euros), maloreddus alla campidanese et ravioli freschi (16 euros) ou encore cassarolle de rigatoni ròti avec N’duja artisanal calabrais et scamorza fumé (18 euros).

Les pâtes fraîches font partie des incontournables du menu comme les pappardelles, les tagliatelle, les raviolis et les gnocchis, tout fait maison.

Pour terminer en douceur, Marco propose son dessert signature, le Seadas au miel artisanal de fleurs sauvages comme en Sardaigne.

Chaque jour, un nouveau lunch est disponible au prix de 14€ (entrée + plat).

Il est possible de se procurer les produits locaux (miel artisanal, liqueurs maison, bières Ichnusa, vins de Sardaigne, pane carasau, fregola sarde…) qui garnissent les étagères.

Voilà un restaurant italien sans esbroufe. Pas de folklore de pacotille ni d’ambiance musicale conventionnelle. Uniquement le plaisir de l’assiette dégustée dans la quiétude et la bonne humeur.

L'adresse:

Domu Mia

244 rue Vanderkindere1180 Bruxelles

Du lu. au sa. de 18h30 à 22h30 ; du ma. au sa.de 12h à 14h30.

Écho

Bernard-Massard : une cuvée pour son centenaire © D.R.

1921-2021. Bon anniversaire Bernard-Massard. Afin de marquer le coup et de faire plaisir à ces millions de dégustateurs, la maison luxembourgoise a créé la Cuvée 1921-Crémant de Luxembourg dans une splendide bouteille élégante dont l’étiquette a été réalisée par l’artiste luxembourgeoise Anne Mélan. Pour l’anecdote, l’inspiration lui est venue d’un ancien… papier à en-tête Bernard-Massard. Cette Cuvée 1921 est issue de l’assemblage des meilleures parcelles de Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, Pinot Blanc et Pinot Gris. Élevée durant 3 ans dans les chais, elle présente une belle robe dorée et un nez puissant. En bouche, bonjour les arômes de fruits à chair blanche, de pomme, de poire ou d’amande. Cette cuvée d’exception est en vente chez Carrefour, Delhaize ou via le site e-wines.be.