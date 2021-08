Ikea, ses milliers de produits design, ses cuisines, ses canapés, ses boulettes, sa sauce aux airelles et… son parcours guidé qui permet de cheminer longuement au travers des différents corners d’inspiration qui font les maisons : salon, bureau, chambre, salle de bain…

Eh bien, ce dédale tout en courbes devrait problablement être modifié dans un futur proche, à l’horizon 2022 en Europe. Ikea a en effet annoncé son intention d’introduire ce qu’elle appelle une expérience "plus immersive". Pour l’instant, le nouveau concept appelé "Home Experience of Tomorrow" a été testé en Pologne et depuis quelques jours au Ikea Xuhui, à Shanghai, en Chine.

Concrètement, cela va changer bien des choses, l’objectif étant de permettre aux gens de vivre une vie meilleure et plus saine dans le respect de l’environnement.

Plus d’expériences centrées sur l’émotion, la projection comme "découvrir de nouvelles façons efficaces de traiter les déchets" dans sa cuisine sans être dépassé ; plus de rencontres avec des experts au service de vos envies ou qui justement pourront vous amener à découvrir vos envies ; et plus de "hubs" spécifiques où la communauté connectée pourra laisser libre cours à ses aspirations et partager sa façon d’imaginer son intérieur sur les réseaux sociaux.

Enfin, une approche omnicanale prime : les clients pourront plus facilement commander ce qu’ils veulent et quand ils le veulent, en se faisant livrer à domicile de manière durable.

À Xuhui, le parcours fléché traditionnel a laissé place à un mélange de places ouvertes et d’espaces calmes, invitant les visiteurs à interagir, à se connecter et à se ressourcer. Avec des espaces dynamiques pour les événements et la co-création et des lieux calmes pour le repos avec des séances de luminothérapie par exemple !

Les magasins tests devraient également arriver à Londres, au Royaume-Uni et en Autriche d’ici la fin de l’année. Si le succès est au rendez-vous, il pourrait ensuite être étendu à toute l’Europe.

Un sacré changement quand on sait à quel point cette déambulation fait partie "des meubles" d’Ikea, comme ses boulettes ! Une nouvelle étape, insiste Ikea, pour une nouvelle génération de magasins.