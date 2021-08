Expérience extraordinaire qui a le vent en poupe : s’offrir un chef à domicile. Entre 30 et 100 € par couvert !

Quand les mesures sanitaires ont commencé à se faire plus légères en Belgique, le grand public a pu profiter avec bonheur des cafés et des restaurants, même si les tables de quatre ont mis un frein aux retrouvailles entre amis et famille élargie ! C’est aussi à ce moment-là que Oh Chef, la plateforme qui propose des chefs à domicile, a vu augmenter les demandes via son site. Il faut dire que la proposition est qualitative : on ne parle pas ici de plats traiteur servis en barquette mais bien d’un chef qui prend possession de votre cuisine et sert sur assiette des menus souvent trois ou quatre services avec quelques zakouski avant et des mignardises après. "Tout a commencé autour d’une bonne bière belge. Avec le cofondateur Thierry Lahaye, on adore la cuisine mais... davantage côté table et on avait envie de profiter de ce savoir-faire de chef chez nous… Comme on est plutôt geek, on a lancé un site pour proposer les services de chefs à domicile avec Lionel Rigolet, Alexandre Dionisio, Marc Delvoye ou encore Abdel Z ", se souvient le cofondateur Xavier Jeunejean.

La société a grandi jusqu’à proposer les services de 55 chefs à domicile ! "Ce que l’on demande le plus c’est un menu bistronomique ou gastronomique pour huit à dix personnes, de 3 à 4 services." Et pour assouvir les envies, il y a deux fourchettes de prix : entre 50 et 60 €/personne ou entre 80 à 100 € pour du grand gastronomique. De quoi se faire plaisir et profiter totalement du moment avec ses invités. " Lorsque vous cuisinez pour huit personnes, vous passez d’office une journée en cuisine, sans compter les courses et avant la composition du menu. C’est générateur de pas mal de stress et d’agitation et... de petites dispute s", souligne en souriant Xavier Jeunejean. Les hôtes devront seulement s’occuper des vins, le menu ayant été validé quelques jours à l’avance pour se préparer au wine-pairing...