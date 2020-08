Il sera donc désormais possible de faire son shopping à deux. Et la limitation dans le temps – 30 minutes dans chaque magasin – est révolue.

Les commerçants ont donc été entendus. Il faut dire que faire les soldes seuls, ce n’est pas marrant. Et les consommateurs l’ont fait savoir puisqu’ils les ont boudés. Comeos, la Fédération du commerce, évoque un recul de l’affluence de 35 % par rapport à juillet dernier qui était le mois des soldes l’an dernier. Elle évoque aussi une baisse moyenne du chiffre d’affaires de 40 %. Selon ses calculs, la crise du Covid et ses conséquences ont fait perdre, ces derniers mois, au secteur du commerce de détail plus de 8 milliards d’euros au total, dont 1,5 pour le seul secteur de la mode.