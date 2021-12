Après sélection, la meilleure recette de chaque région du pays a été sélectionnée et figure dans un livre de recettes disponible gratuitement en version numérique. Qui rassemble aussi des astuces venant de pays voisins.

En Belgique, environ 345 kilos de nourriture sont gaspillés par an et par personne, ce qui fait de notre pays le deuxième élève le plus médiocre d’Europe en matière de gaspillage alimentaire, derrière les Pays-Bas. Pire encore, 53 % du gaspillage alimentaire en Europe se produit à la maison. Et il faut savoir que le gaspillage alimentaire représente à lui seul près de 10 % des émissions de gaz à effet de serre mondiaux !

Le conseil anti-gaspillage alimentaire par excellence : planifier ses repas en dressant une liste de courses après avoir vérifié le contenu de son frigo et de ses armoires de cuisine. Mais dans ce livre, baptisé "Remix", on trouve beaucoup de bons petits plats à préparer à base de restes, classés par saison. Dedans, on apprendra par exemple comment transformer les restes de poisson en curry, comment pimper quelques pommes de terre à l’eau ou comment donner une seconde vie à des tranches de pain rassis.

Un exemple ? Voici cimment faire des galettes de purée à partir de reste de purée maison ? Temps de préparation : 20 minutes.

Ingrédients : 500 g de purée de pommes de terre (maison) - 100 g de parmesan, de cheddar ou de reste de fromage râpé - 1 œuf légèrement battu - 2 c. à soupe d’herbes fraîches ciselées (romarin ou ciboulette, p. ex.) - 60 g de farine (2 bols de 30 g) huile - sel et poivre - sauce brune, crème fraîche ou sauce piquante (facultatif)

Préparation : 1. Dans un grand saladier, mélangez la purée froide, le fromage râpé, l’œuf, les herbes, 30 g de farine, du sel et du poivre.

2. Prélevez un peu de pâte et formez des galettes entre vos mains.

3. Versez le reste de farine dans un plat peu profond, et passez-y les galettes de chaque côté.

4. Versez un filet d’huile d’olive dans une poêle à frire ou une poêle en fonte, et faites chauffer à feu moyen-vif.

5. Faites cuire les galettes de purée jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées (environ 3 min de chaque côté).