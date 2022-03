Le Veggie Challenge commence ce jour. Plus de 5 000 personnes se sont déjà inscrites.

On le sait, manger mieux a fait partie des pistes de réflexion que les Belges ont eues durant la crise sanitaire. Et ce mois de mars 2022 orienté végétarien tombe à point pour donner un coup de pouce à celles et ceux qui ressentent l’envie de changer d’habitudes de consommation et d’alimentation.

(...)