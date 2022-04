Ces dernières années, les laits végétaux ont pris de plus en plus de place sur le marché.

Qu’on soit tolérant au lait de vache ou qu’on essaye de se tourner vers des produits qui respectent mieux la nature, le choix est large. Tiptoh, une marque 100 % belge, lance depuis ce jeudi une nouvelle gamme de produits dans les magasins Delhaize. La recette ? Un lait à base de… petits pois. "Il y a quelques mois, nous avions déjà commercialisé The Original, un lait végétal légèrement sucré à la mousse délicieuse, idéal dans un café ou pour les recettes de pâtisserie, rappellent Arnaud Muylaert et Louis Curtil, les concepteurs du projet. Unsweetened, le dernier-né dans la cosse, est le couteau suisse des substituts au lait d’origine animale. Avec son goût neutre et sa texture riche, il peut s’utiliser pour toutes les sauces blanches, les recettes de biscuits dorés et les smoothies aux couleurs vives. Tout ça sans sucres ajoutés ni édulcorants."