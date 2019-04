Les lecteurs habitués de cette chronique le savent : en termes de café, je suis plutôt un amateur de petit expresso serré, à l’italienne, type ristretto. Outre l’extraordinaire concentration aromatique d’une telle préparation, celle-ci présente également l’avantage d’être très peu chargée en caféine. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire intuitivement, plus le temps de percolation est long, plus le résultat est chargé en alcaloïdes. Ce qui fait qu’un café de type allongé est en effet beaucoup plus excitant - dans le sens négatif du terme - qu’un petit noir bien tassé.

(...)