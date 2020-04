Cela devait être une année sportive faste. Le coronavirus et ses conséquences dramatiques ont chamboulé tous les calendriers sportifs. Pas de playoffs de foot, pas de J.O., sans doute pas de Tour à la date prévue, pas de Wimbledon, Roland-Garros postposé à la rentrée scolaire et, pour les amateurs de foot et les supporters des Diables rouges qui n’attendaient que cela pour faire la fête, pas d’Euro 2020. Dégât collatéral : pas d’album Panini Euro 2020 ? Oui et… non.

En effet, depuis la moitié du mois de mars (juste avant les mesures de confinement…), la célèbre firme italienne a lancé sur le marché la version "Adrenalyn XL" qui, par la force des choses et des événements, va devenir collector. Et risque même à l’avenir de prendre de la valeur sur le marché des albums complets.

" Cette collection rassemble sous la forme de cartes les vedettes des vingt équipes déjà qualifiées pour la phase finale, raconte Thierry de Lattre, le boss de Panini Belgique.

(...)