Près d’un Belge sur deux a déjà revendu un cadeau qui ne lui plaisait pas.

"Ohhhhh, comme c’est gentil, merci, ça me fait vraiment plaisir..." Ne vous fatiguez plus, sous peine de passer réellement pour un ou une hypocrite. C’est désormais une tendance aussi bien lancée que le cérémonial des cadeaux en lui-même : si ça ne plaît pas, ce n’est pas grave, le cadeau est aussitôt, ou presque, revendu sur un site de seconde main.

Comme chaque année, les plateformes de vente entre particuliers connaîtront un pic d’activité dans les jours qui viennent. Elles sont en effet le canal idéal pour revaloriser des cadeaux qui n’ont pas séduit, selon une enquête menée par Dedicated pour le compte de Mondial Relay, l’un des leaders de la distribution de colis en Points Relais ! En effet, 12 % des personnes sondées avouent avoir déjà revendu un cadeau de fin d’année ; elles sont 16 % parmi les 18-34 ans, 17 % parmi les 35-54 ans, et 26 % parmi les acheteurs/vendeurs réguliers sur Internet.

Au rayon des cadeaux qui ont le plus de chances de se retrouver sur les sites de seconde main, il y a d’abord les jeux de société (29 %), suivis des livres (23 %) et même des parfums (25 %).

Les Wallons et les Bruxellois dépensent en moyenne plus que les Flamands sur les sites de vente de seconde main (59 € contre 52 €). Les achats mensuels moyens de ces e-shoppers se chiffrent à 58 €. Qu’on se le dise : les hommes dépensent plus que les femmes (51 € contre 47 €) ! Une des explications de ce (faible) écart est que les hommes achètent plus volontiers des produits informatiques et télécom ainsi que du matériel de bricolage et de jardinage, dont le coût moyen est plus élevé. Tandis que le tiercé gagnant, chez les femmes, est composé des vêtements (59 %), des livres (38 %) et des chaussures (30 %).

Du côté des grands acteurs (2ememain, Troc, Cash Converters), on se réjouit bien évidemment de cette tendance, mais aussi du changement des mentalités. De nombreux Belges ont aussi pensé à ces réseaux au moment de la chasse aux cadeaux. Certains articles retourneront donc peut-être rapidement dans la boutique où ils ont été achetés…