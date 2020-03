Le site en ligne Mopets.com lance un service de petsitting.

Neuf mois après son lancement Mopets.com, la communauté en ligne dédiée aux animaux de compagnie, lance de nouveaux services pour répondre aux besoins des propriétaires d’animaux.

Créée par l’entrepreneuse belge Nancy Delhalle, la plateforme se profile comme un réseau social gratuit dédié aux animaux domestiques où les propriétaires partagent leur amour pour leur fidèle compagnon en postant des statuts, des photos et des vidéos. Mais Mopets c’est aussi depuis peu une plateforme collaborative de services pour nos amis à quatre pattes, des petites annonces et un annuaire des professionnels du secteur.

Avec 80 millions de ménages en Europe possédant un ou plusieurs animaux (pour seulement 65 millions qui sont parents), la filière économique en lien avec les animaux domestiques est en plein boom : la demande de produits et services dédiés (gardiennage, promenades, surveillance de chiots, alimentation, produits de soins…) explose à mesure que le nombre d’animaux domestiques et l’attention qui leur est accordée croissent. "Répondant aux besoins de ce marché, de plus en plus de particuliers deviennent dog-walker ou catsitter pour générer des revenus complémentaires, et ces services ont tendance à se professionnaliser. Grâce à son développement, Mopets offre de nouveaux services aux propriétaires d’animaux en Belgique et à l’étranger : ils peuvent, par exemple, faire appel à un dogwalker de confiance dans leur quartier ou encore réserver depuis la Belgique un service de gardiennage sur leur lieu de vacances en Espagne."

Le montant d’une promenade tourne aux alentours des 10 euros alors que la garde d’un animal à domicile avoisine les 15 euros par jour. De quoi assurer un complément financier aux amoureux des animaux.