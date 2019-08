La grande distribution a fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une de ses priorités. Entre les dons aux associations, les ventes rapides (-30 à -50 %) et autres initiatives telles que la collaboration avec To Good To Go, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Chez Lidl, un test est mené pour vendre à prix littéralement cassé les invendus alimentaires dont la date limite de consommation est le jour même. Un steak ou un morceau de saumon à 0,50 €, c’est du jamais-vu. "L’idée vient de Belgique, mais est testée au Luxembourg, notre marché test", explique Isabelle Colbrandt, porte-parole de Lidl.

(...)