Le nom de Miguel Champalimaud, fils d’une famille traditionnelle de viticulteurs dans la vallée du Douro, ne sonne pas très portugais. Et pour cause, son aïeul originaire de Limoges était un corsaire émigré en Angleterre, venu défendre le Portugal contre les troupes napoléoniennes. Aujourd’hui, il exerce une activité beaucoup plus pacifique à la tête de Montez Chanpalimaud qui regroupe deux vignobles familiaux l’un en DOC Douro Quinta do Côtto et l’autre en DOC Vinhos Verdes Paço de Teixeiro.

Les premières traces de l’activité viticole remontent à 1326. Il y a une cinquantaine d’années la famille a réécrit une nouvelle page de son histoire.