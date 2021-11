Le label belge Xandres a fait fi du Black Friday et s’inspire désormais du mouvement Green Friday : au lieu d’offrir des rabais, Xandres propose des réparations gratuites afin que les consommateurs puissent profiter plus longtemps de leurs vêtements, du 29 au 29 novembre.

L’occasion aussi de rappeler quelques chiffres sur la relation entre les Belges et leurs vêtements : 15 kg de vêtements en moyenne par personne sont jetés dans notre pays. Les Belges ne portent que 12 % de leurs vêtements. Doubler le nombre de ports permettrait de réduire de 44 % les émissions de gaz à effet de serre par vêtement ! On peut y penser avant de commander en ligne des vêtements dont on croit avoir besoin… Une enquête montre d’ailleurs que, sur les millions de colis expédiés dans le cadre des achats du Black Friday, 10 % seront retournés par le client : la neutralité carbone en prendra un coup dans l’aile ! Et cela sans parler du coût social des prix Black Friday…