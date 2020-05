Une entreprise belge lance des distributeurs de masques réutilisables dans le Brabant Wallon.

Porter un masque en cette période de déconfinement est devenu la routine, certains magasins ont même rendu le port de ce dernier obligatoire. Si tout le monde est supposé en posséder un, il arrive parfois qu'on oublie d'en emporter un avec soi. Mais pas de panique à avoir puisque la marque "La vie est Belge" vient de lancer des distributeurs automatiques de masques réutilisables. Des produits faits main, 100% coton et confectionnés en Belgique qui étaient jusqu'à présent uniquement disponibles en ligne.

Pour l'instant, trois distributeurs ont été installés, tous dans le Brabant Wallon: un premier au Delitraiteur de la Drève Richelle à Waterloo, un second au Carrefour Market de Genval et le dernier au Bix de Waterloo. L'entreprise belge envisage également d'en installer à Bruxelles si le succès est au rendez-vous, à l'aéroport de Zaventem et un autre au Fort-Jaco à Uccle.