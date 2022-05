Souvent qualifié de "ventre de Bruxelles", le Marché Matinal, plus connu sous le nom de Mabru, est une sorte de véritable petit Rungis bien de chez nous. Comme le célèbre marché français, ce centre situé quai des Usines, au bord du canal, est un rendez-vous indispensable pour tout qui a à faire de près ou de loin à la gastronomie dans notre pays. Il offre un très large assortiment de produits mis à la disposition de "petits" et de "gros" détaillants, d’épiciers comme de supermarchés, de spécialistes en alimentation, de maraîchers ambulants, d’acheteurs pour les collectivités, de traiteurs et, bien sûr, de restaurateurs et chefs de cuisine.