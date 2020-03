La page créée ce jeudi sur Facebook a pour but d’aider les petits commerçants tout en proposant des solutions aux citoyens.

En ces temps de crise, il y a ceux qui se plaignent et qui se morfondent, et ceux qui essayent de trouver des solutions. Nathalie Ceter semble faire partie de la deuxième catégorie.

Gérante de l’enseigne Les Casse-Pieds, un magasin de chaussures pour enfants, elle a dû fermer les portes de son magasin situé à Ixelles la semaine dernière.

Pour continuer ses activités, elle s’est donc repliée sur son e-shop, déjà actif avant la crise. Une manière de gagner un peu sa vie, mais aussi d’aider des parents qui n’avaient pas vu venir le confinement. " Des enfants vont commencer à marcher dans les semaines à venir et n’ont pas encore de chaussures. D’autres ont encore leurs chaussures d’hiver alors que les beaux jours arrivent, énumère-t-elle. Je ne discute pas les mesures des autorités, évidemment. Mais il y a des biens et services qui ne paraissent pas essentiels au premier abord mais qui peuvent être des besoins urgents. "

En partant de son expérience personnelle, elle s’est vite rendu compte qu’elle n’était pas seule dans ce cas. " Il y a plein de magasins comme le mien qui ont dû fermer, dans tous les domaines, lance-t-elle. Je me suis dit que c’était l’occasion de mettre tous les e-shops belges en avant, d’une part pour aider les petits commerçants, mais aussi aider les Belges qui ne savent pas toujours quoi faire. "

Nathalie a donc créé la page Facebook "Les e-shops belges" ce jeudi. Une initiative positive et sympa qui a déjà attiré pas mal de monde. "En 24 heures, on compte plus de 300 mentions j’aime, se réjouit-elle. Le principe est simple, il suffit d’envoyer une petite annonce sur son e-shop avec une photo, et je la publie sur la page. Pour ceux qui cherchent tel ou tel service, il suffit de scroller pour trouver son bonheur. "

La solidarité s’organise donc à tous les niveaux. "Je n’ai pas de grandes ambitions, mais juste le but de donner un petit coup de main."

La page Facebook "Les e-shops belges":