Dictez vos courses à votre smartphone et recevez des suggestions sur mesure

Les Belges sont nombreux à effectuer leurs achats au supermarché avec une liste de couses en main. Désormais, on risque bien de croiser ces mêmes clients avec un smartphone en main dans les allées de Colruyt.

Le distributeur a en effet décidé de lancer, une première en Belgique, les listes de courses créées par la voix. En phase de test, Colruyt fait appel à ses clients afin d’analyser la pertinence de lancer cette nouveauté technologique à tous les détenteurs de la carte Xtra. “Cela nous permettra de savoir si nos clients préparent ainsi leurs courses encore plus efficacement”, confirme Guy Elewaut, directeur marketing de l’enseigne.

La création de listes de courses s’effectue via l’Assistant Google, le logiciel de reconnaissance vocale à qui l’on peut poser des questions et donner des instructions à l’aide de la voix. Comme Google est en train de développer la version belge de l’Assistant Google, ce test se déroule avec les versions disponibles actuellement en France et aux Pays-Bas.

Concrètement, les clients qui participent à la phase de test énonceront leurs produits à leur smartphone (ou à tout autre appareil fonctionnant avec l’Assistant Google). Ces produits seront alors sauvegardés dans l’app MyColruyt et sur le site de Colruyt. “Ils pourront tester la création de leur liste de courses à tout moment et dans toutes les situations”, explique Guy Elewaut. “À la maison, en découvrant qu’un produit manque dans le frigo, ou durant un trajet, par exemple. Plus besoin de noter ou d’encoder les produits, il suffit de dicter sa liste de courses, tout simplement.”

En outre, l’application permettra aussi aux utilisateurs de recevoir des suggestions de produits sur mesure. “Quand les clients consultent leur liste de courses dans l’app MyColruyt, ils reçoivent des suggestions de produits sur la base de leurs préférences personnelles. Si un client ajoute “eau”, par exemple, l’app lui proposera une bouteille d’1,5 L d’eau plate Boni Selection si c’est celle qu’il achète le plus souvent.”

Les clients se rendent ensuite dans leur magasin Colruyt, où ils n’ont plus qu’à décocher les produits de leur liste dans l’app pendant leurs courses. Mais ils peuvent aussi choisir de transmettre leur liste à Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Group.

Envie de participer à la phase test? Colruyt recherche une centaine de clients volontaires. Les candidats sont invités à s’inscrire sur colruyt.be/fr/betatest. Durant 4 semaines, Colruyt rassemblera autant de réactions que possible. Cela permettra au distributeur d’améliorer cette fonctionnalité, avant un lancement éventuel au grand public.